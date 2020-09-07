Стало известно о состоянии Харламова

Он сообщил, что сообщения о том, что у Гарика Харламова нашли коронавирус, — ложные.

Помощник Дмитрий пояснил, что комик, когда почувствовал себя плохо, сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил отрицательный результат.

Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого COVID у него. Проверили, тест сдали, у него все отрицательно, — привели слова представителя артиста на портале Lenta.ru.

Несколько СМИ со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов» сообщили, что у Гарика Харламова обнаружен коронавирус. Однако как оказалось эта информация не соответствует действительности. Сообщалось, что из-за болезни комика были отменены съёмки Comedy Club в Барвихе. Сам артист не комментировал эту ситуацию.