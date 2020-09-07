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Помощник Гарика Харламова прокомментировал состояние здоровья комика 

News.ru 13 минут назад
Стало известно о состоянии Харламова
Фото: Instagram
Он сообщил, что сообщения о том, что у Гарика Харламова нашли коронавирус, — ложные.
Помощник Дмитрий пояснил, что комик, когда почувствовал себя плохо, сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил отрицательный результат.

Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого COVID у него. Проверили, тест сдали, у него все отрицательно, — привели слова представителя артиста на портале Lenta.ru.

Несколько СМИ со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов» сообщили, что у Гарика Харламова обнаружен коронавирус. Однако как оказалось эта информация не соответствует действительности. Сообщалось, что из-за болезни комика были отменены съёмки Comedy Club в Барвихе. Сам артист не комментировал эту ситуацию.
Как писал NEWS.ru ранее, бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус выложила фото, словно она находится в отпуске. Актриса призналась, что за новыми солнечными очками скрываются синяки от недостатка сна. Она сообщила, что спит всего по 2,5 часа.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Comedy Club , Коронавирус , COVID-19 , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Lenta.ru
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