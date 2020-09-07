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Рианна упала с самоката и повредила лицо 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Рианна упала с самоката и повредила лицо
Фото: @badgalriri
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна повредила лицо в результате падения с электросамоката. Об этом сообщает People.
Папарацци обнаружили Рианну на прошлой неделе возле ресторана в Лос-Анджелесе. Они сделали несколько снимков певицы и заметили, что на лбу и лице девушки заметны ушибы и синяки.
В сети появился слух о том, что Рианну вновь избил певец Крис Браун, с которым у девушки был роман. Однако представители артистки опровергли эту информацию.
По словам представителя певицы, сейчас исполнительница «в полном порядке».

«На прошлой неделе она перевернулась на электросамокате и ушибла лицо. Сейчас она быстро восстанавливается», — уточнил он, добавив, что серьезных травм у певицы нет.

Крис Браун в 2009 году избил Рианну в автомобиле. Артист пытался задушить певицу, а после скрылся от полиции.
Рианна родилась в Барбадосе в 1988 году. В 16 лет девушка начала карьеру певицы в Америке. Ее дебютная работа Music of the Sun вошла в десятку лучших альбомов чарта Billboard 200. Одна из самых продаваемых артистов всех времен благодаря продажам более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов.
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Шоу-бизнес , Крис Браун , Рианна , Лос-Анджелес
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