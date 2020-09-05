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«Обдолбанный мужик» напал на известную блогершу 

Ирина Лебедева 17 минут назад
Обдолбанный мужик избил популярную блогершу
Фото: Instagram
Марьяна Рожкова (Марьяна Ро) — одна из самых известных российских блогеров. У нее около семи миллионов подписчиков в ютубе и инстаграме.
Недавно она поделилась с подписчиками неприятным приключением.

«Вчера меня побил обдолбанный мужик на улице. Я ехала на самокате на парковку. Он начал выхватывать у меня самокат бить меня», — сообщила девушка в сторис инстаграма.

Чем история завершилась, Марьяна не рассказала. Однако пообещала больше не выходить на улицу без перцового баллончика.
Как ранее писал «Рамблер», блогерша Марьяна Ро помирилась со своей матерью, которую ранее выгнала из дома.
Об этом Ро сама рассказала в интервью видеоплатформе «Премьер».
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Шоу-бизнес , Марьяна Рожкова
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