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Жена экс-солиста «Ласкового мая» рассказала о его последней просьбе 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Раскрыта последняя просьба экс-солиста «Ласкового мая»
Фото: Facebook
Жена Прико отметила, что музыкант позвонил ей и сказал, что задыхается, просил помощи.
Жена умершего бывшего солиста группы «Ласковый май» Александра Прико Елена рассказала об их последнем разговоре.
По слова Елены, она не видела мужа с 24 августа, после того, как его переместили в «красную зону» медучреждения с подозрением на коронавирус. С тех пор они несколько раз говорили по телефону. Последний разговор состоялся 30 августа.
Жена Прико отметила, что музыкант позвонил ей и сказал, что задыхается, просил помощи. Елена связалась с главным врачом медучреждения, он осмотрел Прико, после чего его перевели в реанимацию. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Бывший солист известной советской и российской группы «Ласковый май» Александр Прико скончался 2 сентября в Санкт-Петербурге. Музыкант был экстренно помещен в медицинское учреждение с подозрением на COVID-19 в конце июля. В результате проведенных обследований у Прико была обнаружена злокачественная опухоль.
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Шоу-бизнес , Комсомольская правда
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