Счета Летучей арестовали

Там же, по месту ее регистрации, за ней числился долг на сумму более 350 тысяч рублей.

Судебные приставы-исполнители арестовали банковский счет телеведущей для взыскания долга по оплате кредита.

Об этом сказано в сообщении на странице УФССП по Ярославской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Судебные приставы выявили расчетные счета, принадлежащие должнице, в одном из городских банков. Денежные средства на счете должницы были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи SMS-сообщения».

Необходимую сумму списали со счетов в принудительном порядке.