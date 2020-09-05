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Приставы арестовали счета Елены Летучей за долги 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
Счета Летучей арестовали
Фото: Instagram
Телеведущая Елена Летучая, знакомая телезрителям, в частности, по программе «Ревизорро», сама из Ярославля, — информируют"Известия".
Там же, по месту ее регистрации, за ней числился долг на сумму более 350 тысяч рублей.
Судебные приставы-исполнители арестовали банковский счет телеведущей для взыскания долга по оплате кредита.
Об этом сказано в сообщении на странице УФССП по Ярославской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Судебные приставы выявили расчетные счета, принадлежащие должнице, в одном из городских банков. Денежные средства на счете должницы были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи SMS-сообщения».

Необходимую сумму списали со счетов в принудительном порядке.
Как ранее писал «Рамблер», Елена Летучая увлеклась единоборствами. Фото с тренировок она опубликовала в своем инстаграме и сопроводила подписью «Сегодня началась моя новая жизнь».
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Шоу-бизнес , Елена Летучая , газета "Известия" , Ярославль
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