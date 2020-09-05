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Тамара Семина не может ходить без помощи 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Тамара Семина не может ходить без помощи
Фото: globallookpress.com
Звезда сериала «Вечный зов» передвигается с большим трудом, сообщает
На резкое ухудшение состояния здоровья народной артистки РСФСР обратили внимание во время похорон ее коллеги Ирины Печерниковой.
Семину поддерживал молодой человек, также ей приходилось опираться на костыль.
Информации о том, получила ли актриса травму или у нее общее ухудшение самочувствия, пока нет Ранее 81-летня актриса выступила на телевидении.
Тамара Семина рассказала о умершей Печерниковой. Как оказалось, та готовилась к новым пролям и собиралась реализовать немало творческих планов.
Как ранееписал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в которой погиб водитель службы доставки.
Большинство осуждает поступок артиста, в то время как некоторые поддерживают его.
Так, известная советская актриса Тамара Семина призвала родственников погибшего Сергея Захарова отнестись к актеру с пониманием, ведь Михаилу Олеговичу сейчас очень тяжело.
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Тамара Семина , Сергей Захаров
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