Тамара Семина не может ходить без помощи 

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Звезда сериала «Вечный зов» передвигается с большим трудом, сообщает

На резкое ухудшение состояния здоровья народной артистки РСФСР обратили внимание во время похорон ее коллеги Ирины Печерниковой.

Семину поддерживал молодой человек, также ей приходилось опираться на костыль.

Информации о том, получила ли актриса травму или у нее общее ухудшение самочувствия, пока нет Ранее 81-летня актриса выступила на телевидении.

Тамара Семина рассказала о умершей Печерниковой. Как оказалось, та готовилась к новым пролям и собиралась реализовать немало творческих планов.

Как ранее писал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в которой погиб водитель службы доставки.

Большинство осуждает поступок артиста, в то время как некоторые поддерживают его.