Обдолбанный мужик избил популярную блогершу

Неизвестный мужчина напал на российскую блогершу Марьяну Ро ( Рожкову ) во время прогулки. Об этом сама девушка сообщила в инстаграме.

Рожкова рассказала, что инцидент произошел накануне. По ее словам, когда она на самокате ехала на парковку, ее избил "обдолбанный мужик".

"Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня", — написала блогерша.

Она не уточнила, чем закончился инцидент, однако добавила, что больше не выйдет из дома без перцового баллончика.

Марьяна Рожкова — одна из самых популярных российских блогеров. У нее около семи миллионов подписчиков в ютубе и инстаграме. Девушке 20 лет, она родом из Южно-Сахалинска.