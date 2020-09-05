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В Москве избили популярную блогершу 

РИА Новости и ещё 10 17 минут назад
Обдолбанный мужик избил популярную блогершу
Фото: Instagram
Неизвестный мужчина напал на российскую блогершу Марьяну Ро (Рожкову) во время прогулки. Об этом сама девушка сообщила в инстаграме.
Рожкова рассказала, что инцидент произошел накануне. По ее словам, когда она на самокате ехала на парковку, ее избил "обдолбанный мужик".

"Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня", — написала блогерша.

Она не уточнила, чем закончился инцидент, однако добавила, что больше не выйдет из дома без перцового баллончика.
Марьяна Рожкова — одна из самых популярных российских блогеров. У нее около семи миллионов подписчиков в ютубе и инстаграме. Девушке 20 лет, она родом из Южно-Сахалинска.
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Шоу-бизнес , Марьяна Рожкова , Москва
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