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«Я боюсь!»: Джигурда признался, как на него повлияло дело Ефремова 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Дело Ефремова повлияло на Джигурду
Фото: ТАСС
Несмотря на то, что актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, его коллега Никита Джигурда продолжает утверждать, что дело полностью сфабриковано. Об этом шоумен заявил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— На площади перед Министерством иностранных дел России установлено сорок камер, еще 18 камер расположены были в районе ДТП. И где ролик с видеокамер по делу великого Михаила Ефремова? Нам постоянно показывают одно и то же фейковое видео, — сказал собеседник «ВМ».

Артист считает, что Ефремова подставили, «накачав наркотическими средствами и снотворным»:

— На его месте может оказаться кто угодно. И я боюсь, что меня могут так же подставить в аварии, любого другого могут так подставить, а потом скажут, что видео с камер наблюдения нет! Доказать свою невиновность нечем.

Джигурда назвал всех, «кто скрывает истинные кадры с места ДТП, пособниками преступления».
Напомним, 8 июня актер кино и театра Михаил Ефремов, двигаясь на своем Jeep Grand Cherokee на Садовом кольце, вылетел на встречную полосу и совершил наезд на фургон «Лада». Водитель отечественного авто, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался в медучреждении из-за полученных травм.
Ранее Михаил Ефремов признал свою вину в смертельной аварии и публично покаялся в совершенном преступлении. В последнем слове актер выразил соболезнования родным погибшего и попросил прощения. Окончательный вердикт будет вынесен 8 сентября. Прокурор требует для подсудимого 11 лет колонии общего режима, что считается почти максимальным наказанием по УК РФ.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , МИД , ФСИН
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