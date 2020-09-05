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Подогревают слухи и сами артисты — в их инстаграмах выложены одинаковые фотографии — обнявшись, щека к щеке.

«Аркадина и Тригорин. Мороз и Верник. Возвращение», — написал в микроблоге Верник, анонсируя новый спектакль.

«Воссоединение Аркадиной & Тригорина, Верника & Мороз в родном МХАТе им. Чехова. Через 2 дня открываем сезон и играем», — подписала фотографии Мороз.

Фолловеры решили, что бывшая супруга режиссера Константина Богомолова и давний холостяк Верник обрели личное счастье.

«Мороз и Верник — день чудесный», «Ещё один припишут роман», « Какие же вы классные», «Удивительная парочка».

Как ранее писал «Рамблер», актриса Дарья Мороз поделилась с фанатами пикантным снимком.