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«Мороз и Верник — день чудесный»: в сети заговорили о романе артистов 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
В социальных сетях обсуждают возможный роман Дарьи Мороз и Игоря Верника.
Раздетая Дарья Мороз произвела фурор
Подогревают слухи и сами артисты — в их инстаграмах выложены одинаковые фотографии — обнявшись, щека к щеке.

«Аркадина и Тригорин. Мороз и Верник. Возвращение», — написал в микроблоге Верник, анонсируя новый спектакль.

«Воссоединение Аркадиной & Тригорина, Верника & Мороз в родном МХАТе им. Чехова. Через 2 дня открываем сезон и играем», — подписала фотографии Мороз.

Фолловеры решили, что бывшая супруга режиссера Константина Богомолова и давний холостяк Верник обрели личное счастье.

«Мороз и Верник — день чудесный», «Ещё один припишут роман», « Какие же вы классные», «Удивительная парочка».

Как ранее писал «Рамблер», актриса Дарья Мороз поделилась с фанатами пикантным снимком.
Девушка получила массу комплиментов. Дарья Мороз опубликовала в инстаграме черно-белое фото с ноткой эротики.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Верник , Константин Богомолов , Дарья Мороз
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