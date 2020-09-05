Ирен Феррари устроила скандал в «Ласточке» 

Модель Ирэн Феррари , известная как самая пышногрудая женщина России , устроила скандал из-за собаки в поезде «Ласточка». Феррари путешествовала из Москвы Смоленск и купила своему питомцу не «собачий», а обычный пассажирский билет — чтобы он сидел с ней рядом.

Пёс (померанский шпиц) находился в сумке на сиденье, но, по словам Феррари, это не понравилось сотрудникам поезда: они вступили с нею в конфликт, заявив, что собаке положен специальный билет за 200 рублей, и животное не должно занимать отдельное место.

«А что я выкупила отдельное место за тысячу сто р. это как бы несчитово. Скажите кто дибил?» — написала пышногрудая дива в инстаграме (орфография и пунктуация сохранена).

Она отметила, что поспорила с проводницей и начальником поезда.

«На каком основании вы подошли ко мне?», — говорит Феррари оппоненту на видео.

После поездки она обратилась к чиновникам с вопросом о правилах перевозки животных в поездах.

Ирэн Феррари прославилась несколько лет назад, как модель с 10 размером груди.