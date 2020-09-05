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Ирен Феррари устроила скандал в «Ласточке» 

Майк Габриелян 25 минут назад
Ирен Феррари устроила скандал в «Ласточке»
Фото: Instagram
Модель Ирэн Феррари, известная как самая пышногрудая женщина России, устроила скандал из-за собаки в поезде «Ласточка». Феррари путешествовала из Москвы в Смоленск и купила своему питомцу не «собачий», а обычный пассажирский билет — чтобы он сидел с ней рядом.
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Пёс (померанский шпиц) находился в сумке на сиденье, но, по словам Феррари, это не понравилось сотрудникам поезда: они вступили с нею в конфликт, заявив, что собаке положен специальный билет за 200 рублей, и животное не должно занимать отдельное место.

«А что я выкупила отдельное место за тысячу сто р. это как бы несчитово. Скажите кто дибил?» — написала пышногрудая дива в инстаграме (орфография и пунктуация сохранена).

Она отметила, что поспорила с проводницей и начальником поезда.
«На каком основании вы подошли ко мне?», — говорит Феррари оппоненту на видео.
После поездки она обратилась к чиновникам с вопросом о правилах перевозки животных в поездах.
Ирэн Феррари прославилась несколько лет назад, как модель с 10 размером груди.
Ранее «Рамблер» сообщал, что маммопластика стала самой распространенной пластической операцией у женщин.
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Шоу-бизнес , Видео , Ferrari , Москва , Смоленск
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