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Азиза собралась замуж: платье за 11 млн и 50 кг черной икры 

Ирина Лебедева 50 минут назад
Свадьба Азизы: платье за 11 млн и 50 кг черной икры
Фото: Instagram
Певица Азиза готовится к свадьбе. Как ни странно, у роковой красавицы это бракосочетание будет первым в жизни.
Возможно, поэтому планируется грандиозное торжество — как пишут СМИ, праздник обойдется не менее чем в 20 миллионов.
Больше половины расходов «потянет» наряд невесты.
Его шьет известный дизайнер Аника Керимова. Судя по всему, гостям предстоит увидеть нечто уникальное.

«Изначально при пошиве платья мы планировали использовать семнадцать килограммов камней Сваровски. Но Азизе этого показалось недостаточно. В среднем на платье уйдет около шестидесяти килограммов. Платье Азизы будет напоминать комбинезон с длинным съемным шлейфом, усыпанным камнями Сваровски», — цитирует дизайнера Тeleprogramma.pro.

Вес изделия впечатляет. Очевидно, нести шлейф невесты будут несколько человек.
Ну а чтобы поразить гостей не только визуально, планируется пиршество с изысканными деликатесами.
Только черной икры, как разузнали журналисты, заказано 50 килограммов.
Само мероприятие пройдет в Подмосковье, где гости разместятся в специально подготовленных коттеджах. Их аренда обойдется в три миллиона рублей.
Певица готовится к радостному событию всерьез, не упуская мелочей. Помимо нарядов для непосредственно свадебных торжеств, она накупила красивой одежды для медового месяца.
Пока нет информации, какую форму одежды предпочтет жених звезды, бизнесмен Давид Григорян. Скорее всего, это будет что-то из дорогой мужской классики.
Как ранее писал «Рамблер», в Останкинском суде Москвы состоялось финальное заседание по иску вдовы Игоря Талькова Татьяны о защите чести, достоинства и деловой репутации ее покойного мужа к певице Азизе. Татьяна суд проиграла.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Комментарии 8
Шоу-бизнес , Давид Григорян , Игорь Тальков
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