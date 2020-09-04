Актриса Агата Муцениеце ударила бы каблуком в нос женщину, которая увела бы у нее мужа. Об этом она сама заявила в эфире своего YouTube-шоу «Честный развод».

Очередной эпизод «Честного развода», как сообщал «Рамблер», вышел вчера. Его героиней стала журналистка Ксения Собчак . Она предложила Муцениеце вообразить, что какая-то женщина увела у нее мужа.

«Есть такое. Ее ждет каблук в нос», — ответила актриса.

Она назвала профурсеточками женщин, которые прибегают к мужчинам, которые ссорятся с женами, и заверила, что сама не стала бы так делать, а дождалась бы, когда мужчина останется один.

Также в ходе шоу Собчак рассказала, что ее любимый типаж мужчин — худой нервический интеллектуал, а Муцениеце — что ей перестали нравиться мужчины с брутальной внешностью, как у ее бывшего мужа актера Павла Прилучного.