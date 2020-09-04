Актриса Агата Муцениеце ударила бы каблуком в нос женщину, которая увела бы у нее мужа. Об этом она сама заявила в эфире своего YouTube-шоу «Честный развод».
Очередной эпизод «Честного развода», как сообщал «Рамблер», вышел вчера. Его героиней стала журналистка Ксения Собчак. Она предложила Муцениеце вообразить, что какая-то женщина увела у нее мужа.
«Есть такое. Ее ждет каблук в нос», — ответила актриса.
Она назвала профурсеточками женщин, которые прибегают к мужчинам, которые ссорятся с женами, и заверила, что сама не стала бы так делать, а дождалась бы, когда мужчина останется один.
Также в ходе шоу Собчак рассказала, что ее любимый типаж мужчин — худой нервический интеллектуал, а Муцениеце — что ей перестали нравиться мужчины с брутальной внешностью, как у ее бывшего мужа актера Павла Прилучного.
Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, в 2013-м завели первого ребенка, в 2016-м — второго, в апреле 2020-го Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии, в июне они развелись, а средства массовой информации сообщили, что актер может встречаться с актрисой Мирославой Карпович.