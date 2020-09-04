Хаски выпустил первый сольной трек в 2020 году 

Депрессивный альбом Tricky, первый сольный сингл Хаски, певица SZA в роли режиссера собственного клипа, а также песня от «Тима ищет свет» и группы «Источник», диско от «Андреграунда» и лонгплей Биг Шона: «Газета.Ru» рассказывает о главных новинках недели.

Хаски (он же Дима Кузнецов) вернулся с мрачным треком «Аферист» — это первая сольная работа рэпера в этом году. До этого он уже засветился на альбомах IC3PEAK, Zavet и White Punk. Последний, к слову, выступил автором новой музыки, сводил же сингл напарник Хаски — Болливуд FM. Артист также пообещал выпустить в 2020-м концептуальную и «очень злую» пластинку «4ПМП» (правильно название никто из поклонников пока не расшифровал).

Спустя три года после выхода своего успешного ар-н-би-альбома «CTRL» Солана Имани Роу, более известная как SZA, выпустила совместную с рэпером Ty Dolla $ign композицию «Hit Different», а еще сама срежиссировала клип к ней. В прошлом месяце певица обвинила главу лейбла Top Dawg Entertainment (TDE), среди подписантов которого Кендрик Ламар , ScHoolboy Q и Джей Рок, в том, что он откладывает выход ее музыки. Сейчас артистка пост в Twitter убрала и, судя по всему, отношения с руководством наладила.

Отечественные группы «Тима ищет свет» и «Источник» представили совместную песню «Капли крови», в которой соединили лирику, хип-хоп и панк. Вышло очень громко, так что берегите ваши уши!

Московский дискобэнд «Андреграунд» экранизировал песню «Насочинял» со своего последнего одноименного альбома. Вечеринка в стиле 90-х или краткий гайд по тому, как мужчинам правильно ходить на каблуках.

Рэпер Биг Шон выпустил долгожданную пластинку «Detroit 2», ставшую прямым продолжением микстейпа 2012 года. Альбом артист, по собственному признанию, посвятил родному Детройту. Внутри много звездных куплетов — от Пост Малона, Андерсона Пака до Трэвиса Скотта , Diddy, Dwele, Лил Уэйна и других хип-хоп-музыкантов.

Пионер трип-хопа Tricky доказывает, что музыка в равной степени может быть красотой, болью и ненавистью. Свой новый альбом «Fall to Pieces» музыкант создавал в прошлом году в собственной студии в Берлине после того, как погибла его дочь. Большую часть работы сопровождает вокал польской певицы Марты Злаковской.