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Пытавшийся найти свою девушку рэпер напал на людей с топором 

РИА Новости 59 минут назад
Рэпер в поисках девушки напал на людей с топором
Фото: © AFP 2020 / Getty Images/Christopher Polk
Американский рэпер Ричард Ламар Хок, известный под псевдонимом Silento, угрожал топором людям в их собственном доме, когда потерял свою девушку и пытался найти ее.
Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники в полиции.
Как сообщает издание, один из жителей дома смог обезоружить разъяренного артиста. При этом, как отмечается, из здания доносились крики о помощи. На месте происшествия оказался приятель рэпера, который и объяснил другу, что тот перепутал дома. На место происшествия вызвали полицию, которая арестовала рэпера и отвезла его в участок. Ему предъявили обвинение в нападении.
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