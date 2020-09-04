Рэпер в поисках девушки напал на людей с топором

Американский рэпер Ричард Ламар Хок, известный под псевдонимом Silento, угрожал топором людям в их собственном доме, когда потерял свою девушку и пытался найти ее.

Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники в полиции.

Как сообщает издание, один из жителей дома смог обезоружить разъяренного артиста. При этом, как отмечается, из здания доносились крики о помощи. На месте происшествия оказался приятель рэпера, который и объяснил другу, что тот перепутал дома. На место происшествия вызвали полицию, которая арестовала рэпера и отвезла его в участок. Ему предъявили обвинение в нападении.