Цой нашла больных коронавирусом на свадьбе

Певица Анита Цой , недавно отмечавшая с мужем «жемчужную» свадьбу, рассказала об ужасном потрясении на торжестве.

Анита Цой отметила «жемчужную» свадьбу. Со своим супругом, которого она ласково называет Петровичем, она живет уже тридцать лет! По такому случаю на один день свой загородный дом Анита превратила в подводный сказочный мир с полями из водорослей и кораллов, осьминогами и ракушками, наполненными жемчугом. А сами «молодожены» по задумке Аниты превратились в русалочку и повелителя морей и океанов.

Из-за коронавируса Анита решила отказаться от масштабного праздника. На торжество она пригласила лишь самых близких: всего 57 человек.

Опасаясь за здоровье пожилых мам, Анита попросила всех гостей заранее сдать тесты на COVID-19. Еще одно тестирование певица организовала уже непосредственно в доме.

— Некоторые наши родственники, как и многие, не предавали особого значения коронавирусу, — вздыхает звезда. — Большинство из них первый раз сдали текст на коронавирус только перед нашей свадьбой. И результаты нас потрясли.

Шок — это мягко сказано. Сразу у десяти гостей результаты оказались положительными.

По всей видимости, они переносили заболевание бессимптомно. Их до торжества Анита не допустила.

Более того, положительный результат оказался даже у ведущего праздника. Его отправили домой, вызвав другого.

— Когда приехал второй ведущий, его тест тоже оказался положительным, — вздыхает Анита. — В результате мы решили проводить торжество сами. Благо, что сценарий я знала на зубок.

Впрочем, несмотря на это, ей было чему удивиться. Петрович в день праздника неожиданно исполнил сразу три произведения на гитаре. Оказалось, чтобы порадовать Аниту, он втайне брал уроки игры на этом инструменте.

Разумеется, не обошлось без подарков. Семейству Цой гости дарили бытовую технику, сервизы, антиквар, постельное белье. Муж подарил любимой сказочный рояль и скульптуру авторства всемирно известного мастера Даши Намдакова. А певица презентовала Петровичу пятнадцать соток земли. Там они собираются разбить сад, в котором планируют отметить золотую свадьбу.