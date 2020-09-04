Айза показала свои гениталии

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Российская телеведущая и блогер Айза Анохина случайно опубликовала снимок своих гениталий в сториз Instagram.

Через минуту она его удалила. Однако скриншоты всё равно появились в Telegram-каналах.

Позже Анохина объяснила, что фотографию хотела отправить своему возлюбленному — певцу Олегу Майами. Однако перепутала кнопки и опубликовала в Instagram.

Ааааа! Разлучилась с любимым на пару дней, — поделилась она.

По словам Айзы, после случившегося её схватил сердечный приступ, а потом она разразилась смехом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поклонники певицы и телеведущей Айзы Анохиной расстроились, когда увидели, как изменилось её лицо после пластической операции. Девушка выложила фото с изменённым после пластики лицом в социальной сети Instagram.