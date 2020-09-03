Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок 

Слухи о разладе в звездном семействе курсируют уже несколько месяцев, и даже тот факт, что Пугачева и Галкин вместе отвели близнецов Лизу и Гарри в первый класс, не остановил пересуды.

«Это вообще шок», — со смехом заявили Пресняковы и назвали слухи о разводе Пугачевой и Галкина ерундой.

Музыканты, прожившие вместе 53 года, считают, что сохранить семью — это большой труд: нужно уметь слушать вторую половину, идти на компромисс и порой отодвигать собственные интересы на второй план. Гораздо проще разойтись и найти более покладистого партнера, считают Пресняковы.

Как писал «Рамблер», в Сети активно муссируются слухи о разладе в звездном семействе: якобы Пугачева и Галкин живут отдельно и уже оформляют развод. Инициатором расставания, согласно слухам, стала сама Примадонна: у нее появился любовник значительно моложе Галкина.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году суррогатная мать родила им близнецов Лизу и Гарри. Для Галкина брак с Пугачевой стал первым, Пугачева же принесла клятву верности уже пятый раз.