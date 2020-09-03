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Стали известны последние слова экс-солиста «Ласкового мая» жене 

РИА Новости 40 минут назад
Стали известны последние слова экс-солиста «Ласкового мая»
Фото: страница Александра Прико во ВКонтакте
Жена экс-солиста "Ласкового мая" Александра Прико Елена рассказала "Комсомольской правде" об их последнем разговоре по телефону.
Последний раз музыкант выходил на связь 30 августа.

"Он позвонил мне и сказал: "Ленок, сделай что-нибудь, я задыхаюсь". Я тут же связалась с главврачом, потом перезвонила ему, успокоила. К нему приходил доктор, что-то там посмотрел и ушел. А потом стало известно, что Сашу переводят в реанимацию", — рассказала жена Прико.

После этого Александр не выходил на связь, ему не разрешили взять с собой телефон. На просьбы Елены дать возможность с ним поговорить врачи отвечали, что на нем плотная маска и он ничего не сможет сказать, сообщило издание.
Умер бывший участник «Ласкового мая»
Ранее стало известно о госпитализации музыканта в тяжелом состоянии. По словам его супруги, медики диагностировали у него онкологию. Бывший фронтмен группы "Ласковый май" Юрий Шатунов сообщил 2 сентября в своем Instagram, что Александр Прико скончался.
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Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Комсомольская правда
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