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Сын Валерии рассказал, что омрачило его свадебное путешествие 

Слово и Дело и ещё 4 35 минут назад
Сын Валерии рассказал об испорченном свадебном путешествии
Фото: ТАСС
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин отправился в свадебное путешествие со своей женой Лианой Волковой. Однако отдых возлюбленных был омрачен с первых часов. Об этом молодой человек рассказал в социальной сети Instagram.
Свадьба Арсения и Лианы состоялась ровно неделю назад. По классической традиции молодожены отправились в свадебное путешествие. Учитывая тот факт, что границы с многими зарубежными странами еще закрыты, Арсений и Лиана выбрали для отдыха Турцию. Однако с первых часов путешествие не оправдало ожиданий.

«Мы наконец добрались до Турции, до Анталии. Заселились в отель, не буду рассказывать, как это было. При заселении у нас потеряли багаж, который мы ждали два часа. Первое впечатление не самое лучшее. Посмотрим, чего дальше ждать от этого отеля», — рассказал Арсений.

Остается надеяться, что молодожены смогут абстрагироваться от проблем и наслаждаться совместным отдыхом.
К слову, пышная свадьба Арсения и Лианы собрала большое количество знаменитостей. Праздник был наполнен трогательными событиями — от первого танца молодых до клятв в любви. Мама Арсения певица Валерия исполнила вживую для молодоженов песню о любви.
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Шоу-бизнес , Другое , Арсений Шульгин , Валерия
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