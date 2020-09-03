Макаревич вышел в свет с супругой после тайной свадьбы

Российский еврейский конгресс провел 3 сентября в Москве первый в своей истории торжественный прием, посвященный членам Общественного совета РЕК.
В совет входят известные деятели культуры и искусства, журналисты и общественные деятели. Тем из них, кто по итогам прошлого года наибольший вклад в благотворительную деятельность РЕК, на вечере вручили специальный памятный знак «Тикун Олам». Его получили певица Тамара Гвердцители, музыкант Андрей Макаревич, телеведущий Леонид Якубович, медиаменеджер Михаил Бергер, глава Общественного совета РЕК, один из создателей радиостанции Business FM Егор Альтман и журналист Кира Альтман, которая была ведущей приема. Отметим, что Андрей Макаревич впервые вывел в свет супругу Эйнат Кляйн, о тайной свадьбе с которой рассказал этим летом.
«Общественный совет — это те люди, по которым мы сверяем часы, мы ориентируемся на вас, вы интеллектуальная элита, и мы идем туда, куда вы указываете», — сказал, открывая официальную часть вечера, президент РЕК Юрий Каннер.
Гостями вечера, который проходил в шатре, выстроенном у Мемориальной синагоги РЕК на Поклонной горе, стали представители Общественного совета РЕК экономист Евгений Гонтмахер, журналист Михаил Гуревич, певица Маша Кац, актер Борис Львович, режиссер Марк Розовский, писатель Лев Симкин и другие попечители благотворительных программ, партнеры и друзья РЕК.
От израильского посольства на приеме выступила временный поверенный в делах Израиля в РФ Керен Коэн-Гат. Поздравления от РЕК и гостей получил глава Московской ассоциации евреев — бывших малолетних узников концлагерей и гетто Олег Морткович, который в этот день праздновал день рождения. После официальной части всех ждал концерт группы «Клезмастерс».