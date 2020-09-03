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Netflix обеспечит принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Netflix обеспечит принца Гарри и Меган Маркл
Фото: Reuters
Герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл договорились о сотрудничестве с популярным видеосервисом Netflix. Об этом сообщает издание New York Times.
Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.

«Мы сосредоточимся на производстве контента, который не только информирует, но и воодушевляет, — говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских. — И поскольку мы — молодые родители, для нас также важны воодушевляющие семейные программы».

New York Times отмечает, что после переезда в США Гарри и Меган в течение нескольких месяцев вели переговоры с несколькими компаниями, которые могут претендовать на их контент, в том числе с Disney, Apple и NBCUniversal. В конце августа сообщалось, что музыкальный сервис Spotify может предложить герцогу и герцогине Сассекских несколько миллионов долларов за серию подкастов.
Netflix — стриминговый видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и телешоу, работающий по подписной модели. Компания не только транслирует, но и создает собственные фильмы и сериалы. Ожидается, что в середине октября сайт Netflix будет полностью локализован на русский язык, а подписчики из России получат доступ к озвучке и субтитрам на русском.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Walt Disney , Netflix , Apple , New York Times
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