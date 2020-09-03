Назван самый высокооплачиваемый в мире певец 

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Канье Уэст назван самым высокооплачиваемым в мире певцом согласно ежегодному рейтингу Forbes. Список опубликован на сайте издания.

Среди наиболее состоятельных знаменитостей — модели, певцы, спортсмены и актеры. Первое место в списке заняла Кайли Дженнер — американская модель, основательница компании Kylie Cosmetics. Дженнер заработала 590 миллионов долларов, продав 51 процент акций своей фирмы.

На второй строчке — рэпер Канье Уэст с доходом в 170 миллионов долларов. Финансовый успех Уэста связан с успешными продажами его бренда кроссовок Yeezy.

Тройку лидеров закрыл швейцарский теннисист Роджер Федерер с состоянием в 106,3 миллиона долларов. Эти средства он заработал благодаря прибыльным рекламным контрактам.

В прошлом году список самых высокооплачиваемых знаменитостей возглавила поп-певица Тейлор Свифт.