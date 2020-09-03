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Джигурда объяснил признание Ефремовым вины 

Lenta.ru 1 час назад
Актер Никита Джигурда, пришедший к зданию Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, объяснил признание артистом вины. Его слова передает Telegram-канал «360» в четверг, 3 сентября.

«Те угрозы дать по полную хряпку вынудили великого Мишу Ефремова и [адвоката Эльмана] Пашаева признать вину, поскольку говорили: не признаешь — 8 лет будет дано по полной хряпке», — заявил Джигурда.

По мнению актера, Ефремов признал вину, рассчитывая на условный тюремный срок. Джигурда добавил, что артиста подставили противодействующие Кремлю силы, чтобы подставить президента России Владимира Путина.
Ефремов признал вину
Ефремов признал вину в ДТП в центре Москвы ранее в четверг. Авария произошла вечером 8 июня. Автомобиль актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , Владимир Путин
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