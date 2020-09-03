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Дочь Гузеевой обнажилась для подписчиков 

WomanHit.ru и ещё 3 54 минуты назад
Дочь Гузеевой обнажилась для подписчиков
Фото: Instagram
В Сети бурно обсуждают откровенные снимки дочери Ларисы Гузеевой, 20-летней Ольги Бухаровой. На них девушка запечатлена в одних трусах, не пряча обнаженную грудь от камеры. Провокационная фотосессия была сделана в слабоосвещенной комнате, а кто выступил в роли оператора, остается только гадать.
Многих пользователей Интренета также смутили позы Ольги — наследница звезды «Жестокого романса» не пыталась показаться нарочито сексуальной и, возможно, совсем не пыталась позировать, демонстрируя свои выгодные ракурсы.
Отметим, что Бухарова любит дразнить и удивлять своих подписичков, примеряя необычные образы и не боясь дерзко экспериментировать с внешностью. Иногда ее стиль кажется фолловерам мрачным. Журналисты портала «ПолитЭксперт» решили поинтересоваться у Гузеевой, как та относится к откровенной фотосессии дочери.

«И что, она кого-то убила и съела? Нет, я положила трубку, я не комментирую такие вещи. Рожайте своих детей и воспитывайте, хорошо? Она никого не убила и никого не съела», — в своей манере заявила теледива.

TELEGRAM / НЕМАЛАХОВ
Напомним, что отцом Ольги является ресторатор Игорь Бухаров. Она была поздним и желанным ребенком.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Игорь Бухаров , Лариса Гузеева
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