Во время летнего отдыха Дана Борисова пережила неприятную ситуацию. О том, что произошло телеведущая рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

Звезда «Армейского магазина» выбралась к морю с дочерью и любимой собакой.

— Мы съездили в Сочи, пробыли на море 10 дней! Я вам скажу, этого мне не хватило. Мы приехали, я две недели была загоревшая и красивая, и просто порхала, а потом праздничное настроение кончилось, — отметила артистка.

Ведущая пояснила, что к Черному морю летела самолетом. Она уточнила, что теперь может консультировать других, какие требования предъявляют при перевозке домашних питомцев:

— Я теперь знаю, какая авиакомпания к пассажирам с животными самая лояльная. Только пришлось купить их фирменную сумку. И за перевозку совсем маленькой собаки, шпица, я заплатила 3500 рублей в один конец, я считаю, это много. А в гостинице — вообще сумасшествие!

Дана Борисова пожаловалась, что на Черноморском побережье трудно найти отель, где принимают гостей вместе с собаками. В результате долгих поисков она все-таки нашла четырехзвездочную гостиницу недалеко от моря — восемь минут пешком.

Телеведущая с возмущением сообщила, что за собачку ей пришлось доплатить по две тысячи за каждые сутки.

— За гостиницу всего я заплатила 78 тысяч, учитывая, что бронировала отель заранее и через немецкий сайт, дающий скидки. Завтраки были включены, а вот расходы на питание, прогулки и прочие развлечения — уже за дополнительные траты. Авиабилеты обошлись в 30 тысяч, — отметила она.

Борисова призналась, что теперь мечтает съездить на отдых в Турцию, но ей не с кем оставить дочку, поэтому полететь вряд ли удастся.