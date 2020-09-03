Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дуэйн «Скала» Джонсон переболел COVID-19 

Lenta.ru и ещё 6 46 минут назад
Дуэйн «Скала» Джонсон переболел COVID-19
Фото: @therock / Instagram
Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом «Cкала», вместе с семьей переболел коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на COVID-19», — заявил актер, уточнив, что все уже вылечились. Джонсон добавил, что это была одна из самых сложных вещей, через которую прошла его семья.

«Скала» также призвал подписчиков быть дисциплинированными, укреплять иммунитет, носить маски и соблюдать прочие меры безопасности, чтобы защититься от коронавируса.
Дуэйн Джонсон и его будущая супруга, певица армянского происхождения Лорен Хашиан начали встречаться в 2007 году. Пара поженилась после 12 лет отношений. Зимой 2015 года у них родилась дочь Жасмин, а тремя годами позднее — дочь Тиана. Также у актера есть дочь от первого брака.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Последние новости
Российская элита оказалась низкокачественной Российская элита оказалась низкокачественной Создатели «Новичка» оценили данные Германии о Навальном Создатели «Новичка» оценили данные Германии о Навальном У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
Шоу-бизнес , Дуэйн Джонсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя носить смартфон в кармане
Почему нельзя носить смартфон в кармане
Ради мира: Китай готов объединить усилия с РФ
Ради мира: Китай готов объединить усилия с РФ
В США полицейские вновь застрелили афроамериканца
В США полицейские вновь застрелили афроамериканца
Китай встал на пути России к лидерству
Китай встал на пути России к лидерству
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение