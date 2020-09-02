Замаливал грешки: Джиган рассказал о примирении с женой 

Рэпер Джиган рассказал, как ему удалось помириться с женой Оксаной Самойловой после громкого скандала.

«Мы давно уже помирились, всё нормально. Пришлось замаливать грешки», — признался артист, его слова приводит News.ru.

По словам музыканта, главное в отношениях — любовь.

«Главное любить её. Если вы любите, то у вас всё будет хорошо», — заверил Джиган.

Как сообщал «Рамблер», Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом после 10 лет совместной жизни и рождения четверых детей. Свое решение она объяснила тем, что больше не может терпеть выходки мужа, который после рождения долгожданного сына ушел в пьяный загул и попал в клинику для наркозависимых. Впоследствии пара помирилась. По словам Самойловой, она решила сохранить семью ради детей. Подписчики супругов в соцсетях предположили, что разлад в семье был спланированной пиар-акцией.