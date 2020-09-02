Как жила Печерникова

«Комсомольская правда» рассказала о жизни актрисы Ирины Печерниковой. По данным издания, после гибели любимого мужчины она столкнулась с алкогольной зависимостью и долгим лечением.

Как сообщал «Рамблер», Печерникова, прославившаяся благодаря фильму «Доживем до понедельника», скончалась 1 сентября 2020 года. Актриса не дожила один день до своего 75-летия.

По данным «КП», главной любовью Печерниковой был актер Александр Соловьев

В 2000 году он погиб. Актера нашли лежащим без сознания на улице, госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но спасти не смогли. Он скончался на 48-м году жизни. Печерникова считала, что его ударили по голове в милиции.

«КП» отмечает, что после смерти Соловьева Печерникова много пила, курила и в итоге провела шесть месяцев в клинике