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Алкогольная зависимость и смерть любимого: как жила Печерникова 

Мария Иванова 1 час назад
Как жила Печерникова
Фото: ТАСС
«Комсомольская правда» рассказала о жизни актрисы Ирины Печерниковой. По данным издания, после гибели любимого мужчины она столкнулась с алкогольной зависимостью и долгим лечением.
Как сообщал «Рамблер», Печерникова, прославившаяся благодаря фильму «Доживем до понедельника», скончалась 1 сентября 2020 года. Актриса не дожила один день до своего 75-летия.
По данным «КП», главной любовью Печерниковой был актер Александр Соловьев.
В 2000 году он погиб. Актера нашли лежащим без сознания на улице, госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но спасти не смогли. Он скончался на 48-м году жизни. Печерникова считала, что его ударили по голове в милиции.
«КП» отмечает, что после смерти Соловьева Печерникова много пила, курила и в итоге провела шесть месяцев в клинике

«После того как Саша погиб, а потом, через день после похорон умер папа, я надолго попала в больницу, в клинику неврозов. Время не лечит, только притупляет чуть-чуть», — рассказывала она.

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Шоу-бизнес , Александр Соловьев , Комсомольская правда
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