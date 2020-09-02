Подсчитана стоимость наследства Клюева 

Риелторы оценили наследство, оставленное актером Борисом Клюевым , в 50 миллионов рублей. Как пишут «Дни.ру», примерно столько стоит вся принадлежавшая артисту недвижимость.

По данным издания, несколько лет назад актер купил трехкомнатную квартиру с 55-метровой террасой и садом в 200 километрах от Неаполя. Чуть позже, когда добираться туда Клюеву стало трудно, он приобрел небольшое жилье в Крыму.

Кроме того, у актера осталась дача в Звенигороде и квартира в Москве.

«Дни.ру» отмечают, что что наследница у Клюева одна — супруга Виктория, с которой он жил с 1975 года. Единственный сын актера скончался в 1993 году от сердечной недостаточности.

Как сообщал «Рамблер», о смерти народного артиста России Бориса Клюева стало известно 1 сентября.

Актеру было 76 лет. В Малом театре, где служил Клюев, сообщили, что он боролся с онкологическим заболеванием.

На счету Клюева более ста работ в кино, самыми известными стали его роли в фильме «ДʼАртаньян и три мушкетера» и сериале «Воронины».