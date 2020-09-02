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Подсчитана стоимость наследства Клюева 

Мария Иванова 1 час назад
Подсчитана стоимость наследства Клюева
Фото: ТАСС
Риелторы оценили наследство, оставленное актером Борисом Клюевым, в 50 миллионов рублей. Как пишут «Дни.ру», примерно столько стоит вся принадлежавшая артисту недвижимость.
По данным издания, несколько лет назад актер купил трехкомнатную квартиру с 55-метровой террасой и садом в 200 километрах от Неаполя. Чуть позже, когда добираться туда Клюеву стало трудно, он приобрел небольшое жилье в Крыму.
Кроме того, у актера осталась дача в Звенигороде и квартира в Москве.
Скончался Борис Клюев
«Дни.ру» отмечают, что что наследница у Клюева одна — супруга Виктория, с которой он жил с 1975 года. Единственный сын актера скончался в 1993 году от сердечной недостаточности.
Как сообщал «Рамблер», о смерти народного артиста России Бориса Клюева стало известно 1 сентября.
Актеру было 76 лет. В Малом театре, где служил Клюев, сообщили, что он боролся с онкологическим заболеванием.
На счету Клюева более ста работ в кино, самыми известными стали его роли в фильме «ДʼАртаньян и три мушкетера» и сериале «Воронины».
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Шоу-бизнес , Борис Клюев
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