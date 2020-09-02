Шуфутинский обратился к россиянам

«Я очень рад, что завтра я буду свободен, не буду нигде выступать, а буду у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно 3 сентября. Я хочу завтра выйти в прямой эфир в инстаграме. 18:00 московского времени я постараюсь это сделать для того, чтобы вас всех поздравить с вашими днями рождения, с вашими семейными праздниками, пожелать вам всего лучшего и спеть для вас: "3 сентября, день прощания, день, когда горят…". Ну дальше вы все знаете! Завтра в 18:00 Москвы в инстаграме я встречусь с вами. Люблю вас! Михаил Шуфутинский», — заявил певец.