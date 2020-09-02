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Бородина закатила истерику

Артём Кульша
23 минуты назад
Журналистку Ксению Бородину не интересует мнение диванных критиков о ее наряде бренда «Прада» (Prada). Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Бородина закатила истерику
Фото: @borodylia@borodylia
1 сентября, как сообщал «Рамблер», Бородина отвела дочь Марусю в школу и отчиталась об этом в инстаграме. Она опубликовала свою фотографию с дочерью, на которой одета в черные короткие шорты, черный пиджак, белую рубашку, черные лоферы и бежевые носки. Пользователи социальной сети раскритиковали длину ее шорт. Некоторое время спустя журналистка опубликовала селфи в той же одежде.
«Я всегда рада послушать экспертное мнение с "Модного приговора". Оно очень важно для меня. Жаль дизайнеры "Прада" ваши комменты не читают, они бы обязательно все исправили, как вам надо. В следующий раз надену юбку в пол, платок и балахон на себя или платьишко в стразюлечках, чтобы с вами быть на одной волне, мои законодательницы моды. Оказалось, что для вас 1 сентября не ваши дети важны, а мои наряды. Я все думала, почему вы так хотите скорее деток в школу отправить... Да чтобы диванными критиками поскорее поработать, пока котлетки жарятся!» — написала она в подписи к этому снимку.
Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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