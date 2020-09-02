Бородина закатила истерику

1 сентября, как сообщал «Рамблер», Бородина отвела дочь Марусю в школу и отчиталась об этом в инстаграме. Она опубликовала свою фотографию с дочерью, на которой одета в черные короткие шорты, черный пиджак, белую рубашку, черные лоферы и бежевые носки. Пользователи социальной сети раскритиковали длину ее шорт. Некоторое время спустя журналистка опубликовала селфи в той же одежде.