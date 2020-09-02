Бородина закатила истерику

«Я всегда рада послушать экспертное мнение с "Модного приговора". Оно очень важно для меня. Жаль дизайнеры "Прада" ваши комменты не читают, они бы обязательно все исправили, как вам надо. В следующий раз надену юбку в пол, платок и балахон на себя или платьишко в стразюлечках, чтобы с вами быть на одной волне, мои законодательницы моды. Оказалось, что для вас 1 сентября не ваши дети важны, а мои наряды. Я все думала, почему вы так хотите скорее деток в школу отправить... Да чтобы диванными критиками поскорее поработать, пока котлетки жарятся!» — написала она в подписи к этому снимку.