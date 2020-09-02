Умер бывший участник «Ласкового мая» 

Клавишник группы «Ласковый май» Александр Прико умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

«Сегодня ушел из жизни Саша Прико. Для всех музыкантов группы «Ласковый май» это — большая потеря», — написал Разин в Instagram.

Александр Прико был клавишником в первом составе «Ласкового мая». Через некоторое время из-за конфликта внутри группы Прико и еще несколько музыкантов покинули «Ласковый май» и основали коллектив «Мама», который не снискал популярности и вскоре был распущен.

«Царствие ему Небесное. Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать», — заявил Разин.

Как пишет StarHit, онкологическое заболевание у Александра Прико было диагностировано около месяца назад, когда музыкант решил пройти обследование с подозрением на коронавирус. Болезнь была обнаружена в поздней стадии.

В последние годы Прико жил в Санкт-Петербурге и работал монтажником.

Как сообщал «Рамблер», в мае после продолжительной болезни умер музыкальный руководитель и автор около 25 песен «Ласкового мая» Владимир Бойко.