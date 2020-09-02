Умер бывший солист «Ласкового мая»

В Санкт-Петербурге в возрасте 46-лет скончался бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико. О кончине артиста первыми сообщили публике продюсер коллектива Андрей Разин и солист Юрий Шатунов.

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», — написал певец.

Известно, что Прико последнее время тяжело болел и вплоть до смерти находился в одной из питерских клиник. Недавно супруга солиста первого состава культовой в прошлом коллектива, рассказывала о всех трудностях лечения Александра. Она жаловалась, что врачи поставили ее мужу рак легких, но лишь предварительно. Для того же, чтобы окончательно определиться, медики ждали результатов гистологического исследования, которое делается довольно долго, и до этого времени не назначали пациенту никакого лечения.

Жена Прико опасалась, что музыкант, у которого в легких постоянно скапливалась жидкость и ее приходилось откачивать каждые пару дней, может просто не дожить до начала терапии и в итоге так и произошло.