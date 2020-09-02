«Никому нельзя доверять»: любовница о романе с Картрайтом

Предполагаемая любовница расчлененного рэпера Энди Картрайта шокирована тем, что об их отношениях стало известно всем. В разговоре с журналистами она рассказала о договоренностях, которые помогали им с музыкантом хранить в тайне свои отношения более двух лет.

Предполагаемая девушка расчлененного рэп-музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко Надежда Романенко поделилась некоторыми подробностями их личной жизни и своими мыслями о ситуации. В переписке с корреспондентом издания Life девушка призналась, что ужасно себя чувствует в связи с утратой Юшко. По словам Романенко, близкие друзья рэпера каждый день звонят ей и интересуются ее самочувствием.

Комментируя тот факт, что информация об их отношениях стала достоянием общественности, Романенко призналась, что была шокирована тем, что «никому нельзя доверять».

«Суда еще не было, а уже все вынесли в свет», — написала она.

На вопрос, не поступали ли в ее адрес угрозы, девушка ответила отрицательно. Однако отметила, что ей все же писали какие-то «дебилы», но она воспринимала это нормально.

«Я понимала, что есть разные стороны слушателей. Ничего такого, нормально все, мне никто не угрожал», — продолжила Надежда.

Романенко также призналась, что очень скучает по погибшему и сожалеет, что не может поделиться с ним происходящим в ее жизни.

«Мы же так с ним и не встретились после отпуска моего», — отметила она.

Отвечая на замечание о том, почему у них нет совместных фотографий, Надежда рассказала, что у них с Энди якобы был уговор: если они и фотографируются, эти кадры каждый хранит при себе и никуда не выкладывает.

«Да и он сам вообще не любил фоткаться. Я ничего и никому доказывать не буду, — заключила девушка. — Мы любили друг друга! Я его любила, и он меня ценил. Встретиться мы так и не успели».

В конце июля расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире в Санкт-Петербурге. По версии его жены Марины Кохал, рэпер умер от передозировки, а она не хотела, чтобы супруг запомнился поклонникам такой смертью — и решила расчленить тело, а потом инсценировать его исчезновение. Однако, согласно СМИ, в организме музыканта не было обнаружено запрещенных веществ.

Кроме того, выяснилось, что хип-хоп-исполнитель якобы намеревался развестись с женой и уйти к любовнице, отношения с которой длились больше двух лет. По одной из версий, именно это могло стать основным мотивом преступления. Спустя несколько дней после трагедии суд арестовал Марину, она обвиняется в убийстве супруга. 26 августа стало известно, что городской суд Санкт-Петербурга оставил Кохал под арестом до 30 сентября, отклонив жалобу ее защиты.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

По факту смерти рэпера проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Энди Картрайт известен большинству поклонников отечественного рэпа как неоднократный участник «Версуса». В частности, на популярных баттлах он встречался с Giga1, Грязным Рамиресом, Млечным, Obe 1 Kanobe, Эмио Афишл и ATL.