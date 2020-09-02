Шуфутинский раскрыл планы на 3 сентября

Лауреат премии "Шансон года" намерен порадовать многочисленных поклонников исполнением своего главного хита "3 сентября". Он сообщил подписчикам в Instagram-аккаунте, что споет композицию в дату, которой посвящен трек.

"Я очень рад, что завтра я буду свободен, не буду нигде выступать. Буду у друзей в гостях, у одного из них день рождения", — отметил Шуфутинский.

Эстрадный певец пообещал исполнить композицию в 18 часов по московскому времени 3 сентября. Получившая большую популярность песня впервые прозвучала из уст Шуфутинского в 1993 году. Музыку для нее написал Игорь Крутой , а текст — Игорь Николаев

В 1994 году хит "3 сентября" был включен в сольный альбом Михаила Шуфутинского под названием "Гуляй, душа". Впоследствии дата стала знаковой и для самого артиста. Его внук появился на свет 3 сентября 1995 года.