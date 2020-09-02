Садальский: сына Лукашенко перевели в школу Москвы

Артист рассказал, что узнал об этом от инсайдера. По его словам, Николай перевелся и уже зачислен в престижную столичную школу.

«Все-таки московские школы, круче минских!», — сопроводил публикацию такой подписью Садальский.

Ранее, 21 августа, порталу TUT.by. стало известно, что младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда он поступил на биологический профиль. Подросток якобы не появился на общем собрании для поступивших десятиклассников, а позднее выяснилось, что он покинул учебное заведение. Причина его поступка не разглашалась.

В Белоруссии со дня выборов президента республики, 9 августа, продолжаются акции протеста. Митингующие не довольны официальными результатами, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.