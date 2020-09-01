Известная блогерша привела за волосы ребенка в школу 

Блогер Адель Сергеенкова выложила на своей странице в Instagram видео, как она ведет свою дочь-первоклашку в первый раз в школу, держа ее за косу. Пользователи возмутились выходкой многодетной матери с двухмиллионной аудиторией в соцсети.
Короткий ролик появился в сториз Сергеенковой 1 сентября. На видео она идет по школьному двору, пританцовывая и держа свою маленькую дочь за косу. При этом женщина периодически резко дергает ребенка за волосы, заставляя изменять её направление движения.
По данным РЕН ТВ, поступок Сергеенковой, которая, как известно, воспитывает пятерых детей, возмутил пользователей Сети. Люди недоумевают, что этим хотела показать блогер, и отметили, что её выходка совсем не смешная.
В начале января текущего года, как сообщал «Рамблер», подписчики раскритиковали Сергеенкову за враньё. В одном из постов блогер предстала перед поклонниками с округлившимся животиком и предложила угадать, кто у нее будет — мальчик или девочка. Ответ женщина пообещала выложить в сториз. Однако там подписчики нашли только серию рекламных постов, в которых нет и намека на беременность блогера. Пользователи соцсети отметили, что откровенно врать подписчикам не стоит, и призвали всех отписываться от аккаунта Сергеенковой.