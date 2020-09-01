Известная блогерша привела за волосы ребенка в школу 

Блогер Адель Сергеенкова выложила на своей странице в Instagram видео, как она ведет свою дочь-первоклашку в первый раз в школу, держа ее за косу. Пользователи возмутились выходкой многодетной матери с двухмиллионной аудиторией в соцсети.

Короткий ролик появился в сториз Сергеенковой 1 сентября. На видео она идет по школьному двору, пританцовывая и держа свою маленькую дочь за косу. При этом женщина периодически резко дергает ребенка за волосы, заставляя изменять её направление движения.

По данным РЕН ТВ , поступок Сергеенковой, которая, как известно, воспитывает пятерых детей, возмутил пользователей Сети. Люди недоумевают, что этим хотела показать блогер, и отметили, что её выходка совсем не смешная.

В начале января текущего года, как сообщал «Рамблер», подписчики раскритиковали Сергеенкову за враньё. В одном из постов блогер предстала перед поклонниками с округлившимся животиком и предложила угадать, кто у нее будет — мальчик или девочка. Ответ женщина пообещала выложить в сториз. Однако там подписчики нашли только серию рекламных постов, в которых нет и намека на беременность блогера. Пользователи соцсети отметили, что откровенно врать подписчикам не стоит, и призвали всех отписываться от аккаунта Сергеенковой.