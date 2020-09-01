Галкин, Прилучный, Харламов: звезды показали своих первоклашек 

«СтарХит» составил подборку знаменитых детей, которые 1 сентября 2020 года впервые пошли в школу. Среди первоклассников оказались дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, а также сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей.
Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его дети запечатлены во время торжественной линейки в школьной форме и с цветами.
«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Муцениеце также опубликовала серию фото с сыном.
«Конечно надеюсь, что не будет никакой дистанционки, ведь школа это не только уроки, это ещё и общение, первые настоящие друзья, первая любовь!» — отметила она.
Комик Гарик Харламов показал совместное фото с дочерью.
«Ну понеслась)) Первый раз в первый класс! Анастасия Игоревна Харламова — первоклашка!)» — написал он.
Как сообщал «Рамблер», этот учебный год из-за коронавируса будет особенным. Ранее Роспотребнадзора опубликовал методичку, из которой следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом.
Перед началом учебного года помещения школ продезинфицируют, количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, в классах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия в школах запретят.