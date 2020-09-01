Галкин, Прилучный, Харламов: звезды показали своих первоклашек 

Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его дети запечатлены во время торжественной линейки в школьной форме и с цветами.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Муцениеце также опубликовала серию фото с сыном.

«Конечно надеюсь, что не будет никакой дистанционки, ведь школа это не только уроки, это ещё и общение, первые настоящие друзья, первая любовь!» — отметила она.

Комик Гарик Харламов показал совместное фото с дочерью.

«Ну понеслась)) Первый раз в первый класс! Анастасия Игоревна Харламова — первоклашка!)» — написал он.

Как сообщал «Рамблер», этот учебный год из-за коронавируса будет особенным. Ранее Роспотребнадзора опубликовал методичку, из которой следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом.

Перед началом учебного года помещения школ продезинфицируют, количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, в классах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия в школах запретят.