Подольская, как сообщал «Рамблер», — жена певца Владимира Преснякова-младшего. Они начали встречаться в 2005 году, в 2010-м поженились, в 2015-м завели сына Артемия. Некоторое время назад стало известно, что певица беременна во второй раз.

Никита Пресняков. Сегодня НТВ анонсировал очередной эпизод шоу «Секрет на миллион». Его героями станут три поколения семьи Пресняковых — Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший, Пресняков-младший и его сын от брака с певицей Кристиной Орбакайте

В трейлере эпизода, который будет показан 5 сентября, диктор сообщает, что беременная Подольская попала в больницу с неким диагнозом, а Елена Преснякова сообщает, что та даже не могла встать. Также в анонсе сказано, что в ходе шоу станет известен пол ребенка Подольской и Преснякова-младшего, какое имя они придумали для ребенка и когда Никита Пресняков заведет собственного ребенка.