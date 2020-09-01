Певица Наталья Подольская попала в больницу с диагнозом, из-за которого не могла даже встать. Об этом ее свекровь певица Елена Преснякова рассказала в эфире НТВ.
Подольская, как сообщал «Рамблер», — жена певца Владимира Преснякова-младшего. Они начали встречаться в 2005 году, в 2010-м поженились, в 2015-м завели сына Артемия. Некоторое время назад стало известно, что певица беременна во второй раз.
Сегодня НТВ анонсировал очередной эпизод шоу «Секрет на миллион». Его героями станут три поколения семьи Пресняковых — Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший, Пресняков-младший и его сын от брака с певицей Кристиной Орбакайте Никита Пресняков.
В трейлере эпизода, который будет показан 5 сентября, диктор сообщает, что беременная Подольская попала в больницу с неким диагнозом, а Елена Преснякова сообщает, что та даже не могла встать. Также в анонсе сказано, что в ходе шоу станет известен пол ребенка Подольской и Преснякова-младшего, какое имя они придумали для ребенка и когда Никита Пресняков заведет собственного ребенка.
«Все тайны семьи Пресняковых будут раскрыты!» — также сказано в нем.