В семье Билана произошло пополнение 

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Певец Дима Билан рассказал о новых членах своей семьи — кошке и ее потомстве, поселившихся у него дома. Видео с котятами он опубликовал в Instagram.

«Привела значит котят ко мне, что делать будем — дурёха?)))» — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Певец отметил, что кошка навещала его полгода, но доверилась ему не сразу.

«Пришла-таки, доверила своих котят, четыре штуки их тут, представляете. Не зря я ее прикармливал, знал, что она кому-то таскает еду», — заявил Билан.

Подписчики певца решили, что котята — это хороший знак.

«Вот ты и многодетный папаня!поздравляю, спасибо что не оставил в беде», — написала @debes_tener_fuerza_en_ti.

«Что делать, Дима, растить и воспитывать))) доверила тебе мать своих чад))))» — добавила @liliyauy.

«Раз деток привела значит доверяет. Кошки к плохим людям не пойдут. Значит Дима ты хороший)))))» — отметила @tatyana.soltan.7.

«Это Вам, Дмитрий, намёк от природы, что пора становиться отцом!» — @domracheva_yulia.

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе Билан рассказал, что попал в больницу с воспалением легкиx. По его словам, он катался в Ялте на катере и простыл. Сданный Биланом тест на коронавирус показал отрицательный результат.