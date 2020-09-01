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Барановскую обвинили в хайпе на трусах 

Павел Тиунов 1 час назад
Барановскую обвинили в хайпе на трусах
Фото: РИА Новости
Возлюбленная рэпера Алишера Моргенштерна Дилара парировала выпад телеведущей Юлии Барановской в адрес своего молодого человека, сообщает Starhit. Она обвинила экс-супруга футболиста Андрея Аршавина в «хайпе» на нижнем белье «мужика».
Не так давно ведущая программы «Мужское/Женское» Юлия Барановская раскритиковала Моргенштерна за появление на концерте в трусах «с катышками». Она подчеркнула, что расстроилась, поскольку артист позиционирует себя очень богатым: носит часы «Ролекс» и бриллианты — а по факту ходит в «застиранном» нижнем белье.
На выпад телеведущей отреагировала девушка Моргенштерна Дилара. Она выразила недоумение, какого размера должны были быть катышки, если их было видно со сцены, а также уличила Барановскую в преждевременной потере остроты зрения.

«Даже прикольно, что уходящие звезды пытаются хайпиться на трусиках моего мужика», — резюмировала Дилара.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Алишера Моргенштерна раскритиковал рэпер Леван Горозия. Он подчеркнул, что ему не нравится творчество артиста, назвал этот факт проблемой «отцов и детей» и предположил, что до добра поведение, когда артист предлагает своим поклонникам "пососать", не доведет.
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Шоу-бизнес , L " One , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , StarHit
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