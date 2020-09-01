Барановскую обвинили в хайпе на трусах 

Не так давно ведущая программы «Мужское/Женское» Юлия Барановская раскритиковала Моргенштерна за появление на концерте в трусах «с катышками». Она подчеркнула, что расстроилась, поскольку артист позиционирует себя очень богатым: носит часы «Ролекс» и бриллианты — а по факту ходит в «застиранном» нижнем белье.

На выпад телеведущей отреагировала девушка Моргенштерна Дилара. Она выразила недоумение, какого размера должны были быть катышки, если их было видно со сцены, а также уличила Барановскую в преждевременной потере остроты зрения.

«Даже прикольно, что уходящие звезды пытаются хайпиться на трусиках моего мужика», — резюмировала Дилара.