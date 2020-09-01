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«Всего 45, а зрение так подводит»: девушка Моргенштерна жестко ответила Барановской за «застиранные трусы» рэпера 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Девушка Моргенштерна жестко ответила Барановской
Фото: Instagram
На днях 35-летняя телеведущая Юлия Барановская раскритиковала рэпера Моргенштерна за нечистоплотность. Инстадива в одном из шоу высказалась на тему несостыковок в образе Алишера Валеева (настоящее имя исполнителя — прим. ред.):

«Весь в ролексах, бриллиантах, а трусы у него застиранные».

Якобы, на дне рождения Егора Крида бывшая жена Аршавина наблюдала, как под слетевшими с артиста во время выступления джинсами она обнаружила нижнее белье в катышках.
Сам Моргенштерн никак не отреагировал на заявление, а вот его девушка в личном аккаунте Instagram жестко прошлась по Барановской.

«Какого размера должны были быть катышки, чтобы они стали заметны со сцены? Вам всего 45, а зрение так подводит», — написала подруга рэпера в stories.

instagram.com/influesii
И это при том, что, напомним, Барановской 35 лет. Более того, Дилара добавила, что такими заявлениями телеведущая пытается пропиариться на нижнем белье, и назвала ее «уходящей звездой».
Рэперу Моргенштерну 22 года, он прославился своими неоднозначными клипами и отношением к творчеству и фанатам.
Про себя он говорит «я деградант», а поклонников откровенно унижает резкими заявлениями. И при этом входит в список самых богатых звезд 2020 года до 40 лет, составленный журналом Forbes
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Комментарии
Шоу-бизнес , Крид , Юлия Барановская , Forbes
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