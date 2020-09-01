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«Первый пошел»: Водянова отвела четырехлетнего сына от Арно в школу 

Teleprogramma.pro 12 минут назад
«Первый пошел»: Водянова отвела сына от Арно в школу
Фото: globallookpress.com
Супермодель Наталья Водянова в свои 38 лет является матерью пятерых детей. Трое — 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 12-летний Виктор появились в первом браке с Джастином Портманом. А в союзе с Антуаном Арно, с которым Водянова должна была сыграть свадьбу этим летом, на свет появились сыновья Максим и Роман, которым 6 и 4 года соответственно. Самый младшенький наследник в День знаний отправился в школу. Об этом сообщила знаменитость в своем Instagram. Она опубликовала нежное фото, на котором обнимает малыша, и написала:

«Первый пошел… Очень горжусь Ромашечкой сегодня. Очень хотелось ему, чтобы лето не кончалось, но он взял себя в руки и без слез переступил через порог своей новой школы. Всех с праздником знаний, с Первым Сентября!» — подписала фото Водянова.

На снимке по традиции лицо мальчика увидеть не удалось — Водянова скрывает малышей от посторонних взглядов. Для многих подписчиков новость о том, что самый маленький сынок модели пошел в школу, стала неожиданным фактом. Но многодетная мама пояснила, что отдала кроху на дошкольное обучение. Учиться Роман будет в одном из заведений Парижа.
Кстати, для многих детей отечественных знаменитостей это первое сентября стало особенным. Впервые сели за парты дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Гарика Харламова и Кристины Асмус, а также сын Тимофей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Джастин Портман , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Агата Муцениеце , Наталья Водянова , Антуан Арно , Максим Галкин , Алла Пугачева
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