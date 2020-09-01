«Первый пошел»: Водянова отвела сына от Арно в школу

«Первый пошел… Очень горжусь Ромашечкой сегодня. Очень хотелось ему, чтобы лето не кончалось, но он взял себя в руки и без слез переступил через порог своей новой школы. Всех с праздником знаний, с Первым Сентября!» — подписала фото Водянова.