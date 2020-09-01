Гудков рассказал, как порвал российский флаг 

Телеведущий Александр Гудков порвал российский флаг. Об этом он рассказал в шоу «Блеф» на Youtube.
«Уголовная штука произошла в жизни. Уголовная штука на уровне «Кавказской пленницы», — заявил Гудков.
По его словам, в бытность КВНщиком он участвовал в смотре команд, который проходил в ДК ГУУ в Москве.
«Я играл Бритни Спирс — пионерку. У меня должен был быть красный галстук», — рассказал комик.
По его словам, за сценой стояли огромный российский флаг и флаг ГУУ на треноге. Сначала Гудков порвал флаг ГУУ, но красной материи из него не хватило на галстук, поэтому пришлось рвать российский триколор.
«В общем, этой полоски красной хватило и на голову, и на шею», — добавил Гудков.
Ранее, как писал «Рамблер», Александр Гудков рассказал о съемках знаменитой пародии на хит Федука и Элджея «Розовое вино» с участием народного артиста России Игоря Николаева. По словам Гудкова, съемки происходили «в самой ужасной сауне Москвы», а гримерка Николаева располагалась в комнате с кроватью, предназначенной для интимных встреч. По словам комика, ему до сих пор стыдно, что он заманил Николаева в это место.