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Гудков рассказал, как порвал российский флаг 

Вероника Полынина 18 минут назад
Гудков рассказал, как порвал российский флаг
Фото: Рамблер
Телеведущий Александр Гудков порвал российский флаг. Об этом он рассказал в шоу «Блеф» на Youtube.

«Уголовная штука произошла в жизни. Уголовная штука на уровне «Кавказской пленницы», — заявил Гудков.

По его словам, в бытность КВНщиком он участвовал в смотре команд, который проходил в ДК ГУУ в Москве.

«Я играл Бритни Спирс — пионерку. У меня должен был быть красный галстук», — рассказал комик.

По его словам, за сценой стояли огромный российский флаг и флаг ГУУ на треноге. Сначала Гудков порвал флаг ГУУ, но красной материи из него не хватило на галстук, поэтому пришлось рвать российский триколор.

«В общем, этой полоски красной хватило и на голову, и на шею», — добавил Гудков.

Ранее, как писал «Рамблер», Александр Гудков рассказал о съемках знаменитой пародии на хит Федука и Элджея «Розовое вино» с участием народного артиста России Игоря Николаева. По словам Гудкова, съемки происходили «в самой ужасной сауне Москвы», а гримерка Николаева располагалась в комнате с кроватью, предназначенной для интимных встреч. По словам комика, ему до сих пор стыдно, что он заманил Николаева в это место.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Бритни Спирс , Александр Гудков
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