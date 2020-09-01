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Ефремов назвал справедливый для себя приговор 

Вероника Полынина 1 час назад
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов во время очередного заседания суда по делу о смертельной аварии на Садовом кольце сам вынес себе приговор, пишет «Комсомольская правда».
Выслушав требования Виталия Захарова — старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова, Ефремов вынес себе вердикт: «Расстрелять».
Адвокат Виталия Захарова Сергей Абрамцев заявил в суде, что его доверитель требует увеличить сумму иска к актеру с 6,5 млн рублей до 7,5 млн рублей.

«Ему важен лишь он сам. Я вызываю у него лишь раздражение и злость. Поэтому мы просим увеличить сумму иска на 1 миллион рублей — с ранее заявленных 6,5 млн до 7,5 млн рублей», — зачитал адвокат слова потерпевшего.

Кроме того, сын погибшего потребовал приговорить Ефремова к реальному сроку не менее 8 лет лишения свободы. Он также попросил информировать его обо всех перемещениях актера и его освобождении из колонии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что еще трое потерпевших по делу Ефремова — вдова, брат и младший сын Сергея Захарова — вернули актеру деньги, которые он им перевел. Их адвокат Александр Добровинский сообщил суду, что родственники отправили обратно по 200 тысяч рублей, полученных от подсудимого.
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Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виталий Захаров , Комсомольская правда
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