Ефремов назвал справедливый для себя приговор 

Михаил Ефремов во время очередного заседания суда по делу о смертельной аварии на Садовом кольце сам вынес себе приговор, пишет «Комсомольская правда»

Адвокат Виталия Захарова Сергей Абрамцев заявил в суде, что его доверитель требует увеличить сумму иска к актеру с 6,5 млн рублей до 7,5 млн рублей.

«Ему важен лишь он сам. Я вызываю у него лишь раздражение и злость. Поэтому мы просим увеличить сумму иска на 1 миллион рублей — с ранее заявленных 6,5 млн до 7,5 млн рублей», — зачитал адвокат слова потерпевшего.

Кроме того, сын погибшего потребовал приговорить Ефремова к реальному сроку не менее 8 лет лишения свободы. Он также попросил информировать его обо всех перемещениях актера и его освобождении из колонии.