Бодрый и сам себя обслуживавший писатель Владислав Крапивин перестал быть человеком после первой госпитализации. Об этом его невестка Лариса Крапивина заявила «360».

Крапивин, как сообщал «Рамблер», — детский писатель, автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Болтик», «Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад», «Журавленок и молнии», «Голубятня на желтой поляне» и «В глубине Великого Кристалла».

15 июля он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге с пневмонией, а 7 августа выписан. 9 августа состояние Крапивина ухудшилось, 10 августа он был госпитализирован в Свердловскую областную клиническую больницу №1, 12 августа прооперирован, вчера его состояние ухудшилось, сегодня писатель скончался в возрасте 81 года.

Сегодня его невестка рассказала, что перед первой госпитализацией Крапивин не был человеком, который медленно угасал, он был бодрым, в сознании, сам себя обслуживал, строил многочисленные планы, лично принимал участие во всех проектах, а после нее перестал быть человеком.

«Это было тело в памперсе», — заявила она.

По словам Крапивиной, писатель был измучен, не двигался, плохо разговаривал, его нога представляла собой сплошную гематому. Также она отметила, что его госпитализировали в коронавирусное отделение, хотя все симптомы свидетельствовали о том, что у него произошел инсульт. В данной связи семья Крапивина будет настаивать на вскрытии тела с целью прояснения всей картины.