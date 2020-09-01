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«Это было тело в памперсе» 

Артём Кульша 2 часа назад
«Это было тело в памперсе»
Фото: РИА Новости
Бодрый и сам себя обслуживавший писатель Владислав Крапивин перестал быть человеком после первой госпитализации. Об этом его невестка Лариса Крапивина заявила «360».
Крапивин, как сообщал «Рамблер», — детский писатель, автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Болтик», «Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад», «Журавленок и молнии», «Голубятня на желтой поляне» и «В глубине Великого Кристалла».
15 июля он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге с пневмонией, а 7 августа выписан. 9 августа состояние Крапивина ухудшилось, 10 августа он был госпитализирован в Свердловскую областную клиническую больницу №1, 12 августа прооперирован, вчера его состояние ухудшилось, сегодня писатель скончался в возрасте 81 года.
Сегодня его невестка рассказала, что перед первой госпитализацией Крапивин не был человеком, который медленно угасал, он был бодрым, в сознании, сам себя обслуживал, строил многочисленные планы, лично принимал участие во всех проектах, а после нее перестал быть человеком.

«Это было тело в памперсе», — заявила она.

По словам Крапивиной, писатель был измучен, не двигался, плохо разговаривал, его нога представляла собой сплошную гематому. Также она отметила, что его госпитализировали в коронавирусное отделение, хотя все симптомы свидетельствовали о том, что у него произошел инсульт. В данной связи семья Крапивина будет настаивать на вскрытии тела с целью прояснения всей картины.
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Шоу-бизнес , Владислав Крапивин
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