Раскрыт диагноз Певцова

По словам Коротаева, у актера нормализовалось состояние, он идет на поправку.

По словам Коротаева, у актера нормализовалось состояние, он идет на поправку. При этом, у Певцова диагностирован не коронавирус, а воспаление легких.

«У него нормализовалось состояние. Слава Богу, идет на поправку. У него не коронавирус, а воспаление легких», — отметил Коротаев.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера с воспалением легких в больницу в Коммунарке. По словам его жены Ольги Дроздовой, скорее всего ее супруг простудился в холодной воде.