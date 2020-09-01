Раскрыт диагноз Певцова

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Представитель Певцова рассказал о самочувствии актера 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
По словам Коротаева, у актера нормализовалось состояние, он идет на поправку.
Представитель актера Дмитрия Певцова Евгений Коротаев рассказал «Звезде» о его самочувствии.
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
По словам Коротаева, у актера нормализовалось состояние, он идет на поправку. При этом, у Певцова диагностирован не коронавирус, а воспаление легких.

«У него нормализовалось состояние. Слава Богу, идет на поправку. У него не коронавирус, а воспаление легких», — отметил Коротаев.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера с воспалением легких в больницу в Коммунарке. По словам его жены Ольги Дроздовой, скорее всего ее супруг простудился в холодной воде.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Певцов , Евгений Коротаев
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