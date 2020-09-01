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Экс-солист "Фристайла" скончался после тяжелой болезни

Газета.Ru
20 минут назад
Экс-солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский скончался в возрасте 47 лет, сообщила в Facebook его супруга Ирина.
Российский певец умер в 47 лет
Фото: FacebookFacebook
Вязовский умер 29 августа 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни.
"В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. 5 лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей", - рассказала Ирина.
Похороны пройдут в узком кругу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. У Вязовского осталось двое дочерей.
Сергей Вязовский пел во "Фристайле" в начале 2000-х.
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