Российский певец умер в 47 лет

Экс-солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский скончался в возрасте 47 лет, сообщила в Facebook его супруга Ирина.

Фото: Facebook Facebook

Вязовский умер 29 августа 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни.

"В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. 5 лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей", - рассказала Ирина.

Похороны пройдут в узком кругу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. У Вязовского осталось двое дочерей.