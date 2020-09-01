«Ляпнул сдуру»: Охлобыстин извинился за свои слова

Иван Охлобыстин сейчас принимает участие в съемках нового шоу "Золото Геленджика", которые проходят на побережье Краснодарского края. Накануне СМИ взбудоражили слова актера о Новороссийске.
"Новороссийск вообще странное место. Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, Господи", — цитировали Охлобыстина местные издания.
При этом о другом черноморском курорте — Геленджике — артист отозвался с теплотой.
Между тем слова актера обидели жителей Новороссийска, которые посчитали такую оценку несправедливой. Горожане оставили сотни комментариев в соцсетях с осуждением Охлобыстина. Видимо, критика дошла и до самого артиста.
"Ляпнул с дуру про Новороссийск. Людей обидел зря, потому что они — главная красота этого пыльного, портового города! Простите меня добрые жители Новороссийска!", — написал Иван Охлобыстин на своей странице в социальной сети "Вконтакте".