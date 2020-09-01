«Ляпнул сдуру»: Охлобыстин извинился за свои слова

"Новороссийск вообще странное место. Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, Господи", — цитировали Охлобыстина местные издания.

При этом о другом черноморском курорте — Геленджике — артист отозвался с теплотой.

Между тем слова актера обидели жителей Новороссийска, которые посчитали такую оценку несправедливой. Горожане оставили сотни комментариев в соцсетях с осуждением Охлобыстина. Видимо, критика дошла и до самого артиста.