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«Ляпнул сдуру»: актер Иван Охлобыстин извинился за свои слова о Новороссийске 

Новая Кубань 1 час назад
«Ляпнул сдуру»: Охлобыстин извинился за свои слова
Фото: ТАСС
Иван Охлобыстин сейчас принимает участие в съемках нового шоу "Золото Геленджика", которые проходят на побережье Краснодарского края. Накануне СМИ взбудоражили слова актера о Новороссийске.

"Новороссийск вообще странное место. Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, Господи", — цитировали Охлобыстина местные издания.

При этом о другом черноморском курорте — Геленджике — артист отозвался с теплотой.
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Между тем слова актера обидели жителей Новороссийска, которые посчитали такую оценку несправедливой. Горожане оставили сотни комментариев в соцсетях с осуждением Охлобыстина. Видимо, критика дошла и до самого артиста.

"Ляпнул с дуру про Новороссийск. Людей обидел зря, потому что они — главная красота этого пыльного, портового города! Простите меня добрые жители Новороссийска!", — написал Иван Охлобыстин на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Иван Охлобыстин , Краснодарский Край , Новороссийск
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