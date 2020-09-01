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Певцов резко ответил на сообщения о своей коме 

РИА Новости и ещё 4 21 минуту назад
Певцов ответил на сообщения о своей коме
Фото: РИА Новости
Народный артист России Дмитрий Певцов, госпитализированный в больницу в Коммунарке, прокомментировал в своем Instagram сообщения о том, что он якобы впал в кому.
О госпитализации Певцова ранее сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер. Сам актер заявил, что предварительно ему поставили диагноз "пневмония", экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", — заявил Певцов.

Артист рассказал, что его лечение идет по плану.

"Если нужна информация — (температура. — прим. ред.) 36,6, бодрость, самочувствие нормальное", — отметил он.

Также Певцов добавил, что восхищен больницей в Коммунарке, сравнив медучреждение с космическим кораблем.

"Условия потрясающие", — указал актер.

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Шоу-бизнес , Общество , Дмитрий Певцов
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