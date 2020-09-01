Певцов ответил на сообщения о своей коме

Народный артист России Дмитрий Певцов, госпитализированный в больницу в Коммунарке, прокомментировал в своем Instagram сообщения о том, что он якобы впал в кому.
О госпитализации Певцова ранее сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер. Сам актер заявил, что предварительно ему поставили диагноз "пневмония", экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
"Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", — заявил Певцов.
Артист рассказал, что его лечение идет по плану.
"Если нужна информация — (температура. — прим. ред.) 36,6, бодрость, самочувствие нормальное", — отметил он.
Также Певцов добавил, что восхищен больницей в Коммунарке, сравнив медучреждение с космическим кораблем.
"Условия потрясающие", — указал актер.